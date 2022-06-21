Ханты-Мансийск, , 12:16 — REGNUM В Югре за сутки с COVID-19 никого не госпитализировали. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки к 21 июня в Югре выписали из ковидных госпиталей 30 человек. Выявили 11 заражённых, на одного меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Югорск — 4 случая.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 21 июня лабораторно подтверждено 211 130 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 366 человек, скончались 2553 (ни одного человека за сутки).