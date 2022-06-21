Джакарта, , 12:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ему позвонили пять президентов и премьер-министров после прекращения экспорта угля, сообщает Kompas.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидеры стран просили Джоко Видодо как можно скорее отправить уголь.

«Это то, что людям следует сказать, что глобальные условия очень жесткие. Когда в январе мы остановили добычу угля, мне позвонили пять президентов», — заявил президент Индонезии, выступая с речью на национальной ассамблее Демократической партии борьбы Индонезии.

Кроме того, по словам президента, два-три лидера государств перезвонили, когда Индонезия прекратила экспорт растительного масла.

Напомним, Индонезия обладает большими запасами угля, никеля и сырого пальмового масла.