Джакарта, 21 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ему позвонили пять президентов и премьер-министров после прекращения экспорта угля, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Лидеры стран просили Джоко Видодо как можно скорее отправить уголь.

«Это то, что людям следует сказать, что глобальные условия очень жесткие. Когда в январе мы остановили добычу угля, мне позвонили пять президентов», — заявил президент Индонезии, выступая с речью на национальной ассамблее Демократической партии борьбы Индонезии.

Кроме того, по словам президента, два-три лидера государств перезвонили, когда Индонезия прекратила экспорт растительного масла.

Напомним, Индонезия обладает большими запасами угля, никеля и сырого пальмового масла.