Москва, , 12:15 — REGNUM О героизме и мужестве старшего сержанта Константина Руденко, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, сообщили 21 июня в Минобороны России.

Старший сержант Константин Руденко Минобороны РФ

Отмечается, что старший сержант в составе подразделения обеспечивал безопасное продвижение колонны ВС РФ в районе одного из населенных пунктов и в ходе продвижения обнаружил группу готовивших засаду украинских нацистов.

Также указывается, что Руденко решил навязать врагу бой, несмотря на численное превосходство, и, подобравшаяся к радикалам незаметно группа российских военных под руководством старшего сержанта, внезапно атаковала радикалов.

Кроме того, уточняется, что во время боя Руденко смог уничтожить пикап противника с установленным минометом и до 15 боевиков, а также добавляется, что оказывавшая сопротивление вражеская группа была полностью уничтожена.

«Своими грамотными действиями и высоким профессионализмом старший сержант Руденко обеспечил выполнение боевой задачи, при этом не допустив потерь среди личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героизме и мужестве наводчика-оператора БМП младшего сержанта Станислава Письмарёва, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.