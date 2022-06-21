Москва, 21 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Доступ к сайту британской газеты The Telegraph ограничен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

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В ведомстве рассказали, что ограничили доступ к сайту британской газеты из-за опубликованных на нём недостоверных материалах о специальной военной операции России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму опровергли как фейк появившиеся в социальных сетях о якобы «массовых отравлениях» черешней из Запорожской области.