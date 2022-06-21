Таллин, 21 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум.

Аудитория

Катастрофическое недофинансирование высшего образования создает угрозу безопасности и демократии в Эстонии, заявили совместном обращении ректоры шести вузов страны.

В обращении, преданном СМИ, подчеркивается, что для поддержания текущего уровня вузам страны необходимо 25 млн евро дополнительной поддержки, и ежегодный рост таких расходов на 15% в течение следующих четырех лет.

Высшее образование обходится дорого, но последствия его недофинансирования будут стоить государству еще дороже, говорят ректоры эстонских университетов и академий. До реформы расходы на их деятельность составляли 1,5% от ВВП, но уже к 2016 году этот показатель снизился до 1,1%.

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер заявил, что в изменении нуждается система пособий и кредитов. Он подчеркнул, что совмещение учебы студентов с работой — это серьезная проблема.

«Нынешняя система поддержки студентов недостаточна. Система кредитования — грабительская. Работающие студенты испытывают больший стресс», — убежденАссер.

Эти проблемы можно решить только с помощью увеличения финансирования, альтернатив нет, добавил он.