Триполи, 21 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Правительство Ливии готовится к ведению боевых действий в столице. Об этом 21 июня сообщает Fawasel.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, на улицах Триполи было отмечено присутствие большого количества вооружённых бойцов. Городской район Ас-Сикка, где находятся резиденция правительства и другие официальные учреждения, закрыт для въезда частного транспорта. Вооружённые люди устанавливают блокпосты и разворачивают на улицах города огневые точки.

Отмечается, что на военную технику нанесена символика «Сил защиты конституции» — вооружённых формирований, лояльных правительству.

Ранее стало известно о том, что в Ливии истекает срок действия перемирия между правительством в Триполи и силами, лояльными парламенту страны.