Цхинвал, , 12:12 — REGNUM В референдуме об объединении Южной Осетии и России указан вопрос, который юридически не проработан. Об этом 21 июня заявил на пресс-конференции в Цхинвале югоосетинский президент Алан Гаглоев.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

«Юридически не проработанная формулировка по вопросу референдума в Южной Осетии не может иметь юридическую силу и может стать обманом для избирателей», — сказал Гаглоев.

Глава республики сообщил, что югоосетинская делегация, которую он возглавлял в ходе визита в Москву, и представители российской стороны разработали несколько шагов по этому вопросу. Сначала нужно будет изменить формулировку вопроса референдума, а потом приступить к консультациям с Москвой.

«Это очень важный вопрос для нашего народа и неправильно проводить референдум ради референдума», — отметил югоосетинский президент.

Напомним, референдум в Южной Осетии на 17 июля назначил Анатолий Бибилов перед окончанием своего президентского срока. В референдум внесли вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу отметил, что вопрос некорректен.

«Как будто речь идет о создании третьего государства. Нужно юридически подумать над формулировками», — сказал Песков.

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