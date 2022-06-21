Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Ситуация для армии Украины на территориях Донецкой и Луганской республик должна улучшиться с поставкой туда американских артиллерийских систем, к такому выводу пришли военные США, чьи мнения приводит 21 июня The New York Times.

Артиллерия

«Когда этой весной Россия сосредоточила свою военную кампанию на восточной Украине, высокопоставленные чиновники в администрации Байдена заявили, что следующие четыре-шесть недель боевых действий определят окончательную траекторию конфликта», — указало издание.

«Это время прошло, и официальные лица говорят, что картина становится все более ясной: Россия, вероятно, получит больше территории, но ни одна из сторон не получит полного контроля над регионом, по мере того как истощенные вооруженные силы РФ столкнутся с противником, вооруженным все более совершенным оружием», — добавили в The New York Times.

По словам генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, в то время как Россия «захватила» территорию в самой восточной части Луганской области, ее продвижение оказалось не столь стремительным, а прибытие американских дальнобойных артиллерийских систем и украинцев, обученных их использованию, должно помочь Украине в предстоящих боях.

«Если они будут пользоваться им правильно, практически, то они будут иметь очень, очень хорошие результаты на поле боя», — сказал генерал Милли.

Ранее обозреватель Дойл МакМанус в статье для американского издания Los Angeles Times указал на то, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в оперативных поставках вооружений.

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