Краснодар, , 12:11 — REGNUM Временную дамбу восстановили на Федоровском гидроузле в Абинском районе Краснодарского края, об этом 21 июня сообщил региональный оперативный штаб.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

В середине дамбы оставлен десятиметровый проран, через который спускаются излишки воды, во избежание переливов. При необходимости проран может быть сужен либо расширен, в зависимости от силы течения. На объекте организовано дежурство рабочих, контролирующих уровень воды.

От работы дамбы сегодня зависит около 30 тысяч гектаров рисовых чеков, что составляет треть от всех рисовых посевов в регионе. В настоящее время идёт этап второй заливки злаковой культуры.

Из-за аварии на гидроузле, пояснили в оперштабе, посевную перенесли на две недели, задержатся и сроки уборки урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля при проведении ремонта произошло обрушение несущих конструкций Федоровского гидроузла, который обеспечивал водой рисоводов Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов Краснодарского края. 11 мая оперштаб сообщил о завершении смыкания временной дамбы на гидроузле, однако 13 мая временная дамба была размыта.

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