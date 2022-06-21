Москва, , 12:10 — REGNUM В Госдуме считают несвоевременным призыв Казахстана к странам, обладающим ядерным оружием, ликвидировать его к 2045 году, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Леонид Слуцкий Государственная дума

«Легко призывать соседей отказываться от того, чем не обладаешь сам», — констатировал лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что когда Казахстан оказался в сложной ситуации, безопасности Казахстана поддержало ОДКБ и в немалой степени — Россия в формате ОДКБ.

«В этих условиях, когда, увы, стабильной безопасности мировой архитектуры 21 столетия угрожают деструктивные подходы коллективного Запада, призыв разоружаться выглядит, как минимум, странно и несвоевременно», — убежден парламентарий.

Он при этом допустил, что «господин министр, возможно, неточно выразил свою мысль».

«Но так как мы ее услышали, таким образом, и реагируем», — добавил он.

Глава казахского МИДа Мухтар Тлеуберди заявил, что мир сейчас находится в кризисе, высок риск использования ядерного вооружения, а происходящее на Украине и взаимные угрозы побуждают к запрету и ликвидации ядерных боеголовок. Казахстан призывает все страны мира разработать поэтапный план по полной ликвидации ядерного вооружения в течение почти 20 лет — к 2045 году, к столетнему юбилею ООН, рассказал Тлеуберди.

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