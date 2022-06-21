Мадрид, , 12:10 — REGNUM На Украине погиб гражданин Испании, который отправился в эту страну для участия в боевых действиях, передает 21 июня агентство Europa Press.

Флаг Испании Efraimstochter

«Молодой человек в возрасте 22 лет родом из Манакора (Майорка) погиб», — пишет агентство.

В ближайшие дни ожидается отправка его тела на родину.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британская газета Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух наемников из США, которые воевали на стороне киевского режима.

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