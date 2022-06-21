На Украине погиб испанский наемник
Мадрид, 21 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. На Украине погиб гражданин Испании, который отправился в эту страну для участия в боевых действиях, передает 21 июня агентство Europa Press.
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Флаг Испании
«Молодой человек в возрасте 22 лет родом из Манакора (Майорка) погиб», — пишет агентство.
В ближайшие дни ожидается отправка его тела на родину.
Как передавало ИА REGNUM, ранее британская газета Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух наемников из США, которые воевали на стороне киевского режима.
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