Белая Калитва, Ростовская область, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области пациенты центральной районной больницы Белокалитвинского района насмерть отравились неизвестным пока ядовитым веществом. По некоторым данным, в лечебном учреждении скончались четверо мужчин.

Яд Vizu

Трагедия случилась 18 июня на улице Заводской в Белой Калитве, пишет портал Donday.ru. Вернувшись с прогулки, пациенты почувствовали себя плохо. Затем мужчины впали в кому. Спасти жизни четверых мужчин врачи не смогли.

Предположительно, пациенты выпили на улице ядовитое вещество — антифриз.