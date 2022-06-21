Белая Калитва, Ростовская область, 21 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Ростовской области пациенты центральной районной больницы Белокалитвинского района насмерть отравились неизвестным пока ядовитым веществом. По некоторым данным, в лечебном учреждении скончались четверо мужчин.

Vizu Яд

Трагедия случилась 18 июня на улице Заводской в Белой Калитве, пишет портал Donday.ru. Вернувшись с прогулки, пациенты почувствовали себя плохо. Затем мужчины впали в кому. Спасти жизни четверых мужчин врачи не смогли.

Предположительно, пациенты выпили на улице ядовитое вещество — антифриз.