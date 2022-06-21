Томск, , 12:08 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом. 16 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 242. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 558 пациентов, в том числе 44 за последние сутки.

Подтверждён также один новый летальный случай. Таким образом, всего к 21 июня жертвами коронавируса в Томской области стали 855 человек.