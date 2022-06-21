Пермь, 21 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Пермский край получит ещё 5,4 млрд рублей на реконструкцию ул. Крисанова в Перми, сообщают СМИ.

Anton Starikov Деньги

Это второй транш в рамках федерального инфраструктурного кредита. Общий объём кредитных средств составляет 13,3 млрд рублей. Деньги выделяют на пять лет по ставке 3%.

Добавим, ул. Крисанова намерены продлить от пересечения с ул. Пушкина до шоссе Космонавтов. В результате Индустриальный район соединится центром Перми, а площадь у Центрального рынка будет разгружена.