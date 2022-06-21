Таллин, , 12:08 — REGNUM Общее количество безработных, стоящих на учете в Кассе по безработице Эстонии, в целом не меняется с начала июня и составляет 45 556 человек. Об этом сообщили в кассе со ссылкой на собственные данные.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Если на прошлой неделе число безработных увеличилось на 200 человек, то еще неделей ранее оно снижалось на такое же количество. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7%.

По уездам самым высоким он остается на северо-востоке — в Ида-Вирумаа — 10,4%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на острове Хийумаа - 3,1%. В столичном регионе показатель составляет 6,8%, и без работы в Таллине и его пригородах Харьюмаа остаются 21 780 человек.

Отмечается, что доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 10,5%. В качестве безработных зарегистрировались 4 781 человек, в том числе 10 — за прошлую неделю. 2 596 беженцев сумели найти в Эстонии работу, в том числе 206 — за последнюю неделю.