Таллин, 21 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Общее количество безработных, стоящих на учете в Кассе по безработице Эстонии, в целом не меняется с начала июня и составляет 45 556 человек. Об этом сообщили в кассе со ссылкой на собственные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Если на прошлой неделе число безработных увеличилось на 200 человек, то еще неделей ранее оно снижалось на такое же количество. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7%.

По уездам самым высоким он остается на северо-востоке — в Ида-Вирумаа — 10,4%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на острове Хийумаа - 3,1%. В столичном регионе показатель составляет 6,8%, и без работы в Таллине и его пригородах Харьюмаа остаются 21 780 человек.

Отмечается, что доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 10,5%. В качестве безработных зарегистрировались 4 781 человек, в том числе 10 — за прошлую неделю. 2 596 беженцев сумели найти в Эстонии работу, в том числе 206 — за последнюю неделю.