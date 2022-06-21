Москва, , 12:07 — REGNUM Очередное стремление Евросоюза сократить свою зависимость от российских энергоресурсов выглядит очень противоречивым, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«С середины весны объем закупок нашими западными партнёрами российского газа и нефти выросло почти на 30 процентов к прошлому году. На фоне сверхкомфортных цен Россия сегодня зарабатывает колоссальные деньги на внешних рынках.

Негативный виток риторики Запада в адрес России серьезно обнажает несистемность и слабые стороны европейского энергетического рынка. Одновременно под серьезным давлением оказалась ранее успешно пропагандируемая философия ESG и зелёной экономики.

Серьезный дисбаланс в ценах и нехватка энергоресурсов уже привела ЕС к началу триумфальной рецессии, падению евро и охотой на российскую нефть многих стран ЕС, растущей экспансией российских нефтяных компаний на рынки Юго-Восточной Азии.

Главенство политики над экономикой никогда не приводило к добру. Качество жизни среднего класса ЕС в этом году может прочесть на 10%», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российского газа можно заместить снижением в Европе температуры при отоплении жилья на два градуса, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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