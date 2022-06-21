Самара, , 12:11 — REGNUM Мужчину обвинили в осквернении горельефа «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Мать и ребенок. Советский плакат

По версии следствия, вечером 7 апреля 2022 года мужчина 1993 года рождения находился на площади Славы в историческом центре города Самары, осквернил Вечный огонь горельефа «Скорбящей Матери-Родине», оскорбив тем самым память защитников Отечества.

Отмечается, что свои действия фигурант уголовного дела записал на камеру смартфона, запись с противоправными действиями он распространил в одном из мессенджеров.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам реабилитации нацизма. Подозреваемый оперативно был задержан полицейскими, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что свою вину обвиняемый признал и принес извинения жителям региона за совершенное преступление. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.