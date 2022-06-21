Якутск, 21 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Якутии инициировано внесение корректировок в закон «О статусе народного депутата республики Саха (Якутия)». Оскорблённый представителем Госсобрания региона Павлом Ксенофонтовым («Единая России») избиратель, житель Сайсарского округа Якутска Юрий Грин намерен дополнить список обязанностей народных избранников, сообщило ИА Снег.

Prvduma.ru Удостоверение депутата

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Он пытается внести на рассмотрение поправки к закону о статусе депутатов. Корректировки обяжут их ежегодно отчитываться перед избирателями по всем фронтам: касательно участия в сессиях, количества подготовленных законопроектов и личных приёмов граждан, взаимодействия с организациями и так далее. Предложить законопроект Юрий Грин намерен через прокуратуру.

«Добрые люди ткнули меня носом в свежую статью Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», где прокурору субъекта Российской Федерации предоставлено право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта Российской Федерации. Право такой инициативы у прокуроров было всегда, но с первого июня текущего года оно закреплено федеральным законом… И вот сегодня с сопроводительным письмом направили наше творчество в адрес прокурора Республики Саха (Якутия) с просьбой защитить избирательные права неопределенного круга лиц и выступить с законодательной инициативой», — отметил Юрий Грин.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов обозвал жителя Сайсарского округа Якутска нецензурными словами, используя оскорбительные выражения. Такая реакция последовала в ответ на критику работы парламентария и просьбу предоставить отчёт о его деятельности.