Житель Якутии пытается добавить депутатам обязанностей
Якутск, 21 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Якутии инициировано внесение корректировок в закон «О статусе народного депутата республики Саха (Якутия)». Оскорблённый представителем Госсобрания региона Павлом Ксенофонтовым («Единая России») избиратель, житель Сайсарского округа Якутска Юрий Грин намерен дополнить список обязанностей народных избранников, сообщило ИА Снег.
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Он пытается внести на рассмотрение поправки к закону о статусе депутатов. Корректировки обяжут их ежегодно отчитываться перед избирателями по всем фронтам: касательно участия в сессиях, количества подготовленных законопроектов и личных приёмов граждан, взаимодействия с организациями и так далее. Предложить законопроект Юрий Грин намерен через прокуратуру.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов обозвал жителя Сайсарского округа Якутска нецензурными словами, используя оскорбительные выражения. Такая реакция последовала в ответ на критику работы парламентария и просьбу предоставить отчёт о его деятельности.