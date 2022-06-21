Москва, 21 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. О героизме и мужестве наводчика-оператора БМП младшего сержанта Станислава Письмарёва, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, рассказали 21 июня в Минобороны России.

Минобороны РФ Наводчик-оператор БМП младший сержант Станислав Письмарёв

Отмечается, что экипаж боевой машины пехоты, в составе которого действовал младший сержант, вёл освобождение от украинских нацистов одного из населённых пунктов и в ходе продвижения Письмарёв обнаружил группу вооруженных радикалов, которые оборудовали позиции на территории заброшенного предприятия.

Также указывается, что затем младший сержант немедленно сообщил об этом командиру, после чего было принято решение выбить боевиков с занимаемых позиций.

«В ходе боя, умело действуя в составе подразделения, младшим сержантом Письмарёвым было уничтожено семь боевых и две легкобронированные машины противника. Враг, понеся значительные потери как в технике, так и в живой силе, находясь в окружении, решил сложить оружие и сдаться в плен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героизме и мужестве сержанта Дениса Бовкуна, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины