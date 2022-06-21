Ижевск, , 12:04 — REGNUM В Ижевске 22 июня в 4 часа утра пройдет всероссийская акция «Свеча памяти» в честь тех, кто отдал свою жизнь на фронтах Великой Отечественной войны. После слов Юрия Левитана, которые вся страна слушала по радио в день начала войны участники акции исполнят песню «Вставай, страна огромная» (слова Василия Лебедева-Кумача, музыка Александра Александрова).

Свеча памяти в Ижевске Udmurt.ru

В 5:00 по местному времени в Филармонии в исполнении Государственного симфонического оркестра Удмуртии под управлением Андрея Гордеева прозвучит первая часть Симфонии №7 «Ленинградской» Дмитрия Шостаковича.

В 10:00 в сквере Победы пройдет акция «Помним», в ней примут участие волонтеры, жители республики и участники Великой Отечественной войны.

В 13:15 во всех городах и районах Удмуртии пройдет минута молчания. Через средства громкой связи на улицах, в торговых центрах прозвучит аудиообращение Левитана о начале Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Удмуртии перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны, без вести пропавшего в мае 1942 года Афанасия Шурмина из Якшур-Бодьинского района.