Москва, , 12:16 — REGNUM Российские правоохранители совместно с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии и при взаимодействии с «Почтой России» ликвидировали восемь подпольных нарколабораторий, производивших до 200 кг наркотических веществ в месяц. Об этом глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Нарколаборатория Prokuror-kaluga.ru

Он рассказал о недавней операции МВД России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии и департамента безопасности «Почты России». Итогом стало пресечение деятельности транснациональной преступной группировки, производившей синтетические наркотики в особо крупных размерах.

«Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий. Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 кг наркотических средств, что составляет примерно 150 тыс. разовых доз. Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 млн рублей», — приводит слова Колокольцева пресс-центр ведомства.

По данным следствия, житель Омской области оборудовал в своём частном доме нарколабораторию. Он готовил раствор с синтетическим наркотиком и отправлял его посылками в другие регионы и за рубеж. Злоумышленник маскировал наркотик под различные товары и подделывал документы. Получатели производили наркотики в своих кустарных лабораториях и распространяли их.

В МВД для перекрытия наркотрафика создали специальную группу, совместная спецоперация шла больше полугода. В результате слаженных действий ликвидированы подпольные лаборатории в России, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

Колокольцев добавил, что организатор и участники наркогруппировки — более 20 человек — задержаны, ведется следствие.