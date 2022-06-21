Нью-Йорк, США, 21 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Актёрский состав японского научно-фантастического сериала онлайн-кинотеатра Netflix «Алиса в Пограничье» пополнился новыми именами. Об этом 21 июня сообщает портал Screen Rant.

Brian Cantoni Пульт Netflix

К проекту присоединились шесть новых актёров, в их числе: Кай Иноваки («Токийская соната»), Кацуя Майгума («Пансионат Ёкай», «Будь моим хозяином») и Хонами Сато («Дочь Люпена», «Ангелы в белом»). Иноваки исполнит роль персонажа Мацуситы, Майгума — Ябы, а Сато сыграет девушку по имени Котоко.

Для справки: в основу сериала легла одноимённая манга Харо Асо. Премьера шоу состоялась на сайте Netflix 10 декабря 2020 года.