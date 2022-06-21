Пенза, , 12:04 — REGNUM В мае 2022 года в Пензенской области по сравнению с апрелем газовое моторное топливо подешевело на 7,9%, цены на дизельное топливо и бензин остались на уровне прошлого месяца. Об этом 21 июня сообщает Пензастат.

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По Приволжскому федеральному округу в мае зарегистрировали минимальные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо в Марий Эл (45,35, 48,79 и 51,82 рублей за литр соответственно), марки АИ-98 и выше — в Саратовской области (57,44), газовое моторное топливо — в Чувашии (16,58 рублей за литр).

Максимальные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 зарегистрированы в Нижегородской области (47,32 и 51,40 рублей за литр соответственно), марки АИ-98 и выше — в Самарской области (60,37руб./литр), дизельное топливо — в Пермском крае (55,08 руб./литр), газовое топливо — в Саратовской области (25,76 руб./литр).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России цены на сжиженный углеводородный газ с начала года снизилась в три раза. Бензин также дешевеет на оптовом рынке.

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