Челябинск, 21 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Челябинской области отмечается уменьшение числа безработных. Об этом сообщает региональная контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

На 15 июня их было 16 439 человек, а на 1-е — 16 706. Для сравнения, на 1 июня 2021 года безработными значились 30 141 гражданин, а 2020-го — 56 873.

Уровень безработицы составляет 0,89%. На 1 июня он равнялся 0,90%, а в предыдущие годы, соответственно, 1,63% и 3,03%.