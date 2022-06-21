Симферополь, 21 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено из-за надвигающейся непогоды в Крыму на период с 22 по 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

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По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в период с 22 по 25 июня в связи с прохождением холодного фронтального раздела и смещением высокого циклона прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, возможен град. 22–23 июня в регионе усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

При этом, прогнозируют синоптики, на полуострове заметно похолодает — дневная температура воздуха опустится до +20…25 градусов.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения ЧС и аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Крыма с 21 по 24 июня прогнозируется высокая пожарная опасность.