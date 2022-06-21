Доха, 21 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Дохе начал работу Катарский экономический форум-2022. Об этом сообщает официальное информационное агентство QNA.

Akhbaar24.argaam.com Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани смог привлечь к себе внимание мировых держав

По данным журналистов, работу форума утром 21 июня открыл эмир Тамим бин Хамад аль-Тани. В ходе церемонии открытия эмир заявил, что форум является уникальной площадкой, на которой представители бизнеса и официальные лица могут объединить силы для преодоления глобальных кризисов.

«Укрепление общечеловеческих ценностей и построение мира — это путь преодоления кризисов и преодоления вызовов», — заявил эмир Катара.