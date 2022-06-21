Колпино, Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Петербурге компания «СПб Реновация» (Группа «Самолет») получила разрешение на строительство последнего дома в квартале реновации в Колпино, сообщили 21 июня в пресс-службе застройщика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Речь идет о строительстве последнего дома квартала Колпино 10, где возводится жилой комплекс «Астрид». Возведение последнего здания, где будет 547 квартир общей площадью 21 417 кв. метров, завершит реновацию квартала.

Как отметили в пресс-службе компании, всего на территории квартала Колпино 10 находилось 22 ветхих дома, которые относятся к 1940−60 годам постройки, пошедших под снос. Из них было расселено 84 семьи собственников (196 человек) и шесть семей нанимателей (17 человек).

На территории квартала обновился не только жилой фонд, но и инженерная инфраструктура, внутриквартальная улично-дорожная сеть.

Дома в ЖК «Астрид» строятся по программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге».