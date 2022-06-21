Новосибирск, 21 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Новосибирский арбитраж частично удовлетворил иск государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который является разработчиком одной из вакцин от COVID-19, к строительной компании «Монолит». Решением судьи в пользу госучреждения было взыскано более 9,155 млн рублей, заявленных как убытки. Вердикт еще может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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В обоснование иска «Вектор» сослался на заключение сторонами договора на выполнение работ по проведению капремонта помещений и инженерных систем лабораторного корпуса №1, в ходе выполнения работ «по которому произошел взрыв и возгорание, в результате чего истцу причинены убытки».

При этом компания-ответчик претензии отклонила, заявив, что не доказана причастность к взрыву его или его субподрядчика. Представитель компании в суде также ссылался на то, что «в процессе производства работ замечаний или запретов на производство работ не выдавалось, в ходе выполнения работ соблюдение пожарной безопасности контролировалось ФГКУ «Специальное управление ФПС №9 МЧС России» по пожарному надзору, никаких предписаний в ходе выполнения работ ответчику не поступало».

Суд при вынесении решения признал материалы уголовного дела в отношении прораба «в качестве относимых и допустимых доказательств», но снизил сумму претензий.

Напомним, субподрядчиком контракта было ООО «СМУ 8 Групп», которое в этом деле выступало третьим лицом.