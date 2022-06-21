Брюссель, 21 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Ожидается, что в ближайшие дни ЕС окончательно определит детали финансового пакета для Украины в размере 9 миллиардов евро, чтобы поддержать разрушенную экономику страны, сообщает Bloomberg 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Как следует из источников, новая программа макрофинансовой помощи будет состоять из кредитов сроком на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы, а платежи по процентам будут покрываться из бюджета ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая виртуально на миланской конференции, сказал, что «нормальная экономическая жизнь» на Украине невозможна.

По его словам, не работает почти половина украинской экономической системы.

В качестве еще одной демонстрации поддержки европейские лидеры намерены официально предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС позднее на этой неделе. По словам официальных лиц, на встрече послов 20 июня никто не выступил против этого решения.