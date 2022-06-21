Донецк, 21 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За 125 дней эскалации в Донбассе от обстрелов боевиков ВСУ погибли 188 мирных жителей ДНР, ранения получили 2 334 человека. Об этом 21 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 125 дней эскалации погибло 188 гражданских лиц, в том числе девять детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

В представительстве добавили, что 2 334 человека, в том числе 144 ребенка, получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.