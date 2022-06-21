Нью-Дели, , 11:58 — REGNUM Россия и Индия придерживаются позиции недопустимости использования спортсменов в качестве объектов политических игр. Об этом 21 июня заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе визита в Нью-Дели.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

На вопрос, не повлияли ли санкции, введённые против российского спорта, на взаимодействие России и Индии в спортивной сфере, Матыцин ответил: «Индия, как и Россия, последовательно исходит из позиции недопустимости использования спортсменов в качестве объектов политических игр».

По его словам, спортивные связи России и Индии имеют богатую историю, не подвержены конъюнктурным изменениям и основаны на традициях партнерства и дружбы.

Матыцин в Нью-Дели проведёт встречи с министром спорта Индии Анурагом Тхакуром, президентом Национальной олимпийской ассоциации Нариндером Бартой, а также представителями Индийской ассоциации университетов.

Кроме того, в Нью-Дели состоится заседание президиума 8-й сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.