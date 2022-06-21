Киев, , 11:57 — REGNUM Гражданин Испании отправился на Украину для участия в боевых действиях и погиб, сообщает Europa Press.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

СМИ ссылается на источник в министерстве иностранных дел Испании. О погибшем известен возраст — 22 года, а также место рождения — Манакора (Майорка). Сейчас дипломаты занимаются организацией отправки тела наёмника на родину. Обстоятельства смерти не уточняются.

Ранее в «Грузинском легионе» рассказали, что на Украине в рядах ВСУ воюют около 20 тыс. наёмников из других стран.