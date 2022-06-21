Ростов-на-Дону, 21 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В работе общественного транспорта Ростова-на-Дону за один день было выявлено около 40 нарушений. Директор городского департамента транспорта Вадим Шкабарня лично проверил работу кондиционеров в салонах автобусов.

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«Согласно нормам, кондиционерами должно быть оборудовано 75% подвижного состава. Но на сегодня у нас показатель выше — более 80%. Фактически, работает около 70%. Оснастить климатическими системами весь общественный транспорт планируется до 1 января 2023 года», — отметил он.

В июне в части работы кондиционеров в общественном транспорте Ростова-на-Дону выявлено около 180 нарушений. Нарушителей привлекают к административной и дисциплинарной ответственности.