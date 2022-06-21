Москва, , 11:58 — REGNUM Фонд национального благосостояния (ФНБ) создавался под предлогом решения пенсионных проблем, но вместо этого гражданам преподнесли пенсионную реформу, а работающих пенсионеров оставляют без индексации седьмой год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 июня руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Сегодня пора тратить резервы по назначению — на исправление этих ошибок, на отмену реформы, поддержку пенсионеров, семей с детьми. На решение тех задач, которые президент вновь обозначил на ПМЭФ, — преодоление бедности, модернизацию инфраструктуры, достижение социальной справедливости и технологического суверенитета», — сказал он.

Миронов уверен, что этих задач не решить, запирая деньги в «кубышки».

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