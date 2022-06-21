Москва, 21 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. О героизме и мужестве сержанта Дениса Бовкуна, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, сообщили 21 июня в Минобороны России.

Минобороны РФ Сержант Денис Бовкун

Уточняется, что отделение под командованием сержанта вело в составе батальонно-тактической группы освобождение от украинских нацистов одного из населённых пунктов, и в ходе передвижения Бовкун обнаружил в заброшенном здании группу боевиков, вооруженных пулеметом, гранатометом и стрелковым оружием.

Также указывается, что затем сержант атаковал врага, открыв огонь из БМП по вражеским позициям, и в ходе боя боевая машина Бовкуна получила повреждения от выстрела из ручного гранатомёта.

«Несмотря на полученную контузию, Денис смог эвакуировать из горящей машины товарищей, получивших ранение и не способных самостоятельно покинуть БМП, в безопасное место», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что затем сержант продолжил бой, в ходе которого лично уничтожил пять радикалов.

«Смелые и решительные действия сержанта Дениса Бовкуна в сочетании с профессионализмом и самоотверженностью его подчиненных обеспечили стремительное наступление на позиции боевиков и привели к освобождению населенного пункта», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу украинских нацистов.