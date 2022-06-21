Кишинёв, , 11:54 — REGNUM Референдум в Южной Осетии об объединении с Россией был объявлен без согласования с Москвой. Об этом 21 июня заявил на пресс-конференции в Цхинвале югоосетинский президент Алан Гаглоев.

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Он выступил с обращением после того, как провёл переговоры по данному вопросу с российской стороной. На консультациях до югоосетинской стороны довели, что эту тему Москва ни с кем не обсуждала.

«Более того, с российской стороной у нас есть договор о союзничестве и интеграции, первая статья которого предполагает координирование и согласование всех шагов, что касается внешнеполитического вектора. Тут получилась такая ситуация, что мы объединяемся с РФ, но они пока об этом сами не знают», — сказал Гаглоев.

Напомним, референдум в Южной Осетии на 17 июля назначил Анатолий Бибилов перед окончанием своего президентского срока. Сменивший его Гаглоев приостановил данную процедуру. Он отметил, что подобные шаги следует делать только с учётом мнения Москвы.

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