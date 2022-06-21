Петропавловск-Камчатский, , 11:51 — REGNUM Введённые против России санкции должны были разрушить экономику и социальную сферу страны, но благодаря слаженной работе органов власти этот план провалился, заявил 21 июня в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами Камчатки губернатор края Владимир Солодов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава региона подчеркнул, что после начала спецоперации население объединилось вокруг президента РФ Владимира Путина и сплотилось, а благодаря работе органов власти всех уровней под давлением санкций выстояли экономика и социальная сфера.

«Благодаря четкой и слаженной работе органов власти всех уровней удалось быстро остановить инфляцию, оказать помощь как малому, так и крупному бизнесу, поддержать доходы граждан», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке почти в два раза упали цены на сахар и на 22% на куриные яйца.