Белгород, 21 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки госпитализировано 18 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 52 человека, один житель скончался.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 131 552 носителя инфекции. Выписано с выздоровлением 128 764 человек, скончались от осложнений 2276 пациентов.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 163 жителя, ещё 349 — лечатся амбулаторно.