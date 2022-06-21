Москва, 21 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Планы по возвращению бюджетного правила показывают неспособность финансового блока отойти от прежней либеральной политики в новых условиях. Как передает корреспондентИА REGNUM, об этом заявил 21 июня руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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По его словам, нефтегазовые доходы должны работать на экономику и соцподдержку населения, а не запираться в «кубышки», о бюджетном правиле нужно забыть, как минимум на ближайшие годы.

«В марте кабмин приостановил действие бюджетного правила, нефтегазовые доходы наконец могут работать на внутренние нужды страны. Но уже в июне возврат к пресловутому правилу становится одной из главных тем прошедшего экономического форума», — сказал Миронов.

Дискуссия на ПМЭФ, считает депутат, показала, что финасисты от ЦБ и правительства категорически не готовы отказываться от прежних либеральных подходов в новых условиях,

«Они сетуют, как плох крепкий рубль, как опасно увеличение бюджетных расходов, даже на фоне рекордных цен на нефть и газ. В итоге Минфин готовит уже пятую версию бюджетного правила, которое хотят реанимировать уже со следующего года. Поскольку наши «накопители» из-за санкций уже потеряли 300 млрд долларов золотовалютных резервов, теперь собираются копить ФНБ в рублях. Это дает не менее абсурдную ситуацию, когда государство само блокирует свои доходы, необходимые экономике. Фактически это внутренние санкции против самих себя», — добавил он.