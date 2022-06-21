Иркутск, 21 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Акция ко дню борьбы с наркоманией пройдет в Иркутске 24 июня, сообщает областной минздрав.

Наркомания

На сквере им. Кирова организуют консультации врача психиатра-нарколога и психотерапевта, тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты B, С.

«Наркотическая зависимость приходит не одна, впоследствии у человека возникают различные заболевания, чаще всего очень опасные и серьёзные. Поэтому мы регулярно организуем профилактические мероприятия», − отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Напомним, о том, что ничего не знают о мерах в области борьбы с пропагандой наркотиков в интернете около половины жителей России (48%), в феврале 2022 года заявил ВЦИОМ.

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