Кетченеровский район, Калмыкия, 21 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Кетченеровском районе Калмыкии осуждён водитель грузовика «КамАЗ», устроивший ДТП с погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судом установлено, что днём 11 февраля 2022 года 43-летний житель Дагестана на участке трассы Р-22 Каспий уснул за рулём, в результате чего потерял управление машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2121. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Одному пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.

Приговором Сарпинского районного суда водителю грузовика назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Отбывать наказание житель Дагестана будет в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил.