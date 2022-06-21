Геленджик, Краснодарский край, , 11:50 — REGNUM Пожар произошёл в гостинице City Plaza в Геленджике утром 21 июня, из здания эвакуировали 50 человек.

Пожар Dave Hogg

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:34. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание произошло в номере на девятом этаже, также загорелась кровля. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано уже в 09:50. На пожаре работали 11 человек, привлекалось четыре единицы техники.

В результате возгорания никто не пострадал. Из здания эвакуировали 50 человек, сообщили «Кубанские новости».