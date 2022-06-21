Томск, , 11:50 — REGNUM Правоохранители раскрыли подробности по делу о нападении на двух жительниц Томска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления МВД, заявления от потерпевших поступили ночью 16 апреля и 11 июня.

Подозреваемый передвигался на велосипеде. Томск Томская полиция

На женщин 1996 и 1973 годов рождения неизвестный напал на улицах Л. Толстого и Шишкова. Жертвы при этом описывали примерно одного и того же мужчину, который в одном из случаев, ехал на велосипеде.

По итогам осмотра мест происшествий, изучения записи с камер видеонаблюдений и опросов возможных очевидцев, сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемого и задержать его.

«Им оказался 31-летний уроженец Забайкальского края, который на протяжении 4 лет проживал в Томске после отбывания наказания в исправительном учреждении за убийство. Полицейские обнаружили и изъяли велосипед, на котором он передвигался», — отметили в ведомстве.

По факту происшествий возбуждены уголовные дела за «насильственные действия сексуального характера. К настоящему времени фигурант заключён под стражу.

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