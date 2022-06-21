Лос-Анджелес, США, 21 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Marvel выложила в Сеть новый тизер-трейлер будущего кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Ролик был опубликован 21 июня на портале Screen Rant.

Кадр из трейлера фильма «Тор: Любовь и Гром»

Редакция издания отметила, что главным в этом видео является краткий момент с толстым Тором, которого зрители видели в последний раз в картине «Мстители: Финал». Ранее режиссёр Тайка Вайтити дал понять, что не собирается развивать линию толстяка Тора в своей картине.

При этом трейлер намекает, что кинематографист всё же не будет полностью вычёркивать растолстевшего персонажа. Ожидается, что, по сюжету, в начале фильма герой Криса Хемсворта будет пытаться похудеть.

Напомним, премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится в США 8 июля 2022 года. Отметим, что в этом фильме снимаются такие известные актёры, как Кристиан Бэйл и Рассел Кроу. Бейл исполнит роль Горра Убийцы богов, а Кроу сыграет бога Зевса.