Москва, , 11:49 — REGNUM В Московской области борьба с борщевиком контролируется через мобильное приложение «Проверки Подмосковья», сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Борщевик

Под контролем с помощью мобильного приложения находится свыше 13 тыс. участков, где обнаружен борщевик Сосновского. Специалисты Мингосуправления оперативно получают оперативную информацию о новых местах появления растения.

В онлайн-режиме работники отчитываются о проделанной работе администрациям муниципалитетов Подмосковья. При выявлении нарушений задание возвращается на доработку исполнителю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье учёные разработали новый состав смеси, используемой для обработки почвы от борщевика.

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