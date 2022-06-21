Калининград, , 11:58 — REGNUM Проблемы транспортной доступности Калининградской области обсуждались в ходе встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с губернатором региона Антоном Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. Об этом сообщил 21 июня журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

Участники встречи, уточнил он, обсуждали вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, обслуживания подводной волоконно-оптической линии связи, обеспечения населения приграничных районов региона мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием.

«Также рассмотрены проблемы транспортной доступности Калининградской области», — сказал Аношин.

Патрушев находится в Калининградской области с плановой рабочей поездкой. Здесь состоится совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Поездка планировалась ещё до того, как Литва объявила об ограничениях на транзит в Калининград.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Литвы уведомили Калининградскую область о прекращении железнодорожного транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

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